Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице

"В целом речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач".

Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны поднимался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лиц, в пользовании которых они находятся.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Сегодня мы коснулись важного вопроса. Это - государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в 2014 году было отменен перечень лиц, имеющих право на льготное проживание.

Президент подчеркнул, что это "на первый взгляд выглядит неплохо".

"Но на самом деле это легализует право пребывания на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это - бывшие судьи, прокуроры, таможенники, налоговики ....", - сказал Зеленский.

В частности, по его словам, это экс-министр Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, экс-генпрокурор Святослав Пискун, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

Напомним, в октябре 2019 года журналисты Bihus.info провели расследование, в котором заявили, что бывшие руководители таможенных органов Украины за небольшие деньги арендуют государственные дачи в элитном киевском районе Конча-Заспа.

В 2000 году Киевский горсовет бесплатно передал Государственной таможенной службе 15 гектаров в Конче-Заспе. Сейчас этот участок стоит около 300 млн гривень. На этой земле должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр. Вместо этого там появилось 28 дач, после чего таможенный профсоюз передал дома в аренду руководству таможни.

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