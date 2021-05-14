Петрашко и Криклий написали заявления об увольнении, - источники

В понедельник состоится заседание "Слуг народа", где будут рассматривать эти вопросы.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об увольнении.

Об этом LB.ua рассказали источники во фракциях "Слуга народа" и "Голос".

"В Верховную Раду поступили заявления об увольнении по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Их вопросы будут рассматриваться во вторник, на внеочередном (заседании парламента, - ред.)", - рассказал собеседник.

Также стало известно, что в понедельник состоится заседание "Слуг народа", где также будут рассматриваться эти вопросы.

"В понедельник в 19:00 у нас состоится фракция" вживую ", где мы рассмотрим и эти вопросы, и вопросы кандидатов", - добавил источник во фракции.

На вопрос LB.ua, какие именно кандидаты рассматриваются, собеседник ответил: "Вместо Петрашко планируется кандидат Любченко. Вместо Криклия - Кубраков.

Еще один источник также добавил, что вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова, вероятно, будет рассматриваться в четверг. По его словам, необходимые 150 голосов уже собраны.

Напомним, Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта 2020 года. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming.

В сентябре первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Стефанчук отметил, что кадровые выводы будут делать после того, как Кабинет Министров предложит парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.

20 октября прошлого года в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Петрашко. В марте этого года Петрашко заявил, что Украина прошла пик падения экономики.

Криклий стал министром инфраструктуры 30 августа 2019 года. В ноябре он инициировал отставку своей заместительницы из-за ее переписки с пранкером.