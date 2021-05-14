?Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцев

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание, во время которого было принято решение о введении санкций в отношении криминальных авторитетов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня состоялось заседание СНБО. Традиционно результатом стали важные решения для страны и "сердечные приступы" для лиц, годами действовавших против нее и народа. Накануне Дня науки были отмечены не только наши ведущие ученые, но и представители так называемых "неклассических наук" . Прежде всего, это лица, которые являются "профессорами" по нарушениям Уголовного кодекса - так называемые "воры в законе" и криминальные авторитеты", - сказал Зеленский.

По его словам, были применены санкции против 557 "воров в законе", известных во всем мире.

"Большинство из них находятся не в Украине. А число тех, кто на свободе в Украине, уменьшилось вдвое, с 34 до 17 человек. Сегодня мы сделали, чтобы эта цифра равнялась нулю", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет на въезд, отказ в предоставлении или отмене виз, виде на временное или постоянное проживание, разрешении на постоянное или временное проживание, и тому подобное.

"Санкции также "прилетели" 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами. Кроме того, мы поставили вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц", - добавил Зеленский, комментируя решение СНБО.

Напомним, в феврале Нацполиция заявляла, что в Украине действуют 20 воров в законе.