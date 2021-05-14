Власти РФ решили ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - "Схемы"

Соответствующая запись в реестре юридических лиц РФ сделана уже на следующий день после вручения подозрения нардепу.

Власти РоSSии начали процесс ликвидации роSSийской компании "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении народному депутату Украины Виктору Медведчуку о "незавершенном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Отмечается, что соответствующая запись в реестре юридических лиц РФ сделана уже на следующий день после вручения Медведчуку подозрения.

Согласно выписке, 12 мая 2021 года регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании "Новые проекты", которая владеет роSSийской лицензией на добычу нефти и газа на участке "Глубокая", которая до оккупации Крыма контролировалась Украиной.

Причиной ликвидации компании указано "принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ (роSSийской Едином государственном реестре юридических лиц - ред.) сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверностях)".

"В выписке на компанию состоянию на 14 мая 2021 года существует «запись №19» с октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании «Новые проекты» и установили определенную недостоверность данных. И именно это стало основанием для регистрационной службы РФ 12 мая 2021 года начать процесс ликвидации (запись №20). Впрочем, если брать извлечение на компанию по состоянию на начало мая 2021 года - в нем отсутствует запись №19 о том, что в октябре 2020-го в отношении компании были установлены нарушения, хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Что может указывать на то, что их внесли «задним числом»", - сообщают «Схемы».

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" компании "Новые проекты" остается в силе до 2046 года.

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны). Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ , охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет. Впоследствии Медведчук заявил, что его действительно в тот день не было - он с женой якобы находился в соседней области.

13 мая Печерский райсуд отправил Медведчука под домашний арест.