Телеканал ZIK получил от Нацсовета предупреждение и штраф за распространение призывов к разжиганию войны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "Z ZIK" (ООО "ТРК "Новые коммуникации", Львов) и обязал его выплатить штраф в размере 25% от лицензионного сбора (341 067,50 грн) за распространение призывов к разжиганию войны.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

В эфире телеканала было зафиксировано распространение высказываний, призывающих к разжиганию розни и развязыванию агрессивной войны. Речь идет о программе "Каждый из нас президент" 26 и 27 ноября 2020 года с участием Надежды Савченко, Рената Кузьмина и Михаила Добкина.

Во время проверки было зафиксировано распространение ряда высказываний, противоречащих нормам действующего законодательства.

В Нацсовете отметили, что трансляция передачи состоялась трижды, без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространении соответствующей информации без редакторских правок или с незначительными правками.

После предупреждения телеканал должен устранить нарушения и выплатить штраф в 30-дневный срок.

Напомним, в конце апреля телеканал "НАШ" получил от Нацсовета два штрафа и два предупреждения.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, которые транслировались под логотипами 112, NewsOne, ZIK. Трансляция трех телеканалов полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля. Позже был создан новый эфирный телеканал на базе львовского "Первый независимый".