Суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом

Также Стерненко отказали в возможности отбывать арест в Киеве.

Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор активисту Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку, осужденным по обвинению в похищении человека.

Об этом сообщил сам Стерненко в фейсбуке.

По его словам, суд оставил приговор в силе.

"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве ", - написал он.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор Стерненко в деле по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания из-за срока давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил и Демчук.

Речь идет о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области от пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича. Он заявил, что его похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще не полученного депутатского мандата.

После приговора Стерненко и Демчук находились под стражей, пока 9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.