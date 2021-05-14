Суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом
Также Стерненко отказали в возможности отбывать арест в Киеве.
Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор активисту Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку, осужденным по обвинению в похищении человека.
Об этом сообщил сам Стерненко в фейсбуке.
По его словам, суд оставил приговор в силе.
"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве", - написал он.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор Стерненко в деле по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания из-за срока давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил и Демчук.
Речь идет о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области от пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича. Он заявил, что его похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще не полученного депутатского мандата.
После приговора Стерненко и Демчук находились под стражей, пока 9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.
Новость о приговоре Стерненко вызвала массовые протесты в нескольких городах Украины, самые масштабные прошли в Киеве. На одном, проходившем у Офиса президента, активисты побили стекла в здании и расписали стены. После этого правоохранители начали несколько уголовных производств за хулиганство, в том числе и в отношении одного из организаторов акции Сергея Филимонова.