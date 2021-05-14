Экс-нардепу Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела здания телеканала "112"

Служба безопасности Украины раскрыла совершение террористического акта, а именно обстрела из гранатомета здания ООО "Информационного агентства "112-канал", произошедшего в июле 2019 года.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что в июне 2019-го Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности - пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.

Также, по данным СБУ , Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Вместо этого для сокрытия лиц-исполнителей и организатора было принято решение совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета", - пояснили в СБУ .

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления. Сейчас последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии". По версии СБУ , Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считаются незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко обвиняют по ч. 3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).