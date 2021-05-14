15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"

Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было.

В четверг, 13 мая, местные жители помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу с Россией в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

О движении неизвестного от границы участковому инспектору сообщил местный житель. Информация немедленно была передана в отдел.

Наряд, который направился в указанный район, остановил парня. Оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было.

По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и следовал из Ленинградской области РФ в Украину "в поисках лучшей жизни". Сейчас продолжаются мероприятия по установлению его личности.

Напомним, в апреле 34-летний россиянин предложил пограничнику ГПСУ 75 тыс. роSSийских рублей, чтобы попасть в Украину.