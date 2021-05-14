РоSSия признала иностранным агентом медиапроект журналистов, ушедших из "Ведомостей" из-за цензуры

VTimes попал в один список с "Голосом Америки", "Радио Свобода" и "Медуза".

РоSSия признала иностранным агентом медиапроект журналистов, ушедших из "Ведомостей" из-за цензуры
Фото: vtimes.io

Министерство юстиции РоSSии 14 мая включило зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting 2 Oktober в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Она является администратором доменного имени сайта VTimes.io.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Экономическое издание VTimes создали в 2020 году журналисты "Ведомостей", которые уволились из-за вмешательства владельца в редакционную политику и цензуры.

Попадание в этот список усложняет работу медиа и усиливает государственный контроль за их финансами.

В апреле 2021 года в него попал популярный сайт "Медуза". Команда "Медузы" заявила, что признание "иноагентом" лишило их рекламодателей, в связи с чем сайт начал собирать пожертвования.

РоSSия начала формировать список СМИ-иноагентов в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них - украинский сайт "Крым.Реалии".

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