Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается

Точная дата открытия туристической Греции для украинцев пока не известна.

Греция официально дала старт туристическому сезону, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора от второго лета, потерянного из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы открываем нашу туристическую индустрию для мира", - сказал министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции под открытым небом, которая состоялась на фоне храма Посейдона на мысе Сунио близ Афин.

Туристам разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Известно, что для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму. Это правило применяется еще с прошлого лета. Правила будут применяться до введения европейского зеленого сертификата. Туристов будут выборочно проверять в греческих аэропортах. Для путешествующих с положительным тестом предусмотрены карантинные отели.

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство противоэпидемических ограничений.

С 14 мая перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также к островам. Также будет отменено правило, предусматривающее, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома по какой-либо причине. Кроме этого, сокращен комендантский час.

Однако по состоянию на 14 мая для украинских туристов Греция остается закрытой, информирует посольство Украины в Греции.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством о въезде граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято!", - говорится в сообщении.

Точная дата открытия туристической Греции для украинцев пока не известна.

В украинском дипучреждении добавили, что будут безотлагательно извещать об изменениях режима въезда граждан Украины в Грецию на своем сайте и на странице в фейсбуке.