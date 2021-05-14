Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается

Точная дата открытия туристической Греции для украинцев пока не известна.

Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Греция официально дала старт туристическому сезону, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора от второго лета, потерянного из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы открываем нашу туристическую индустрию для мира", - сказал министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции под открытым небом, которая состоялась на фоне храма Посейдона на мысе Сунио близ Афин.

Туристам разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Известно, что для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму. Это правило применяется еще с прошлого лета. Правила будут применяться до введения европейского зеленого сертификата. Туристов будут выборочно проверять в греческих аэропортах. Для путешествующих с положительным тестом предусмотрены карантинные отели.

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство противоэпидемических ограничений.

С 14 мая перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также к островам. Также будет отменено правило, предусматривающее, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома по какой-либо причине. Кроме этого, сокращен комендантский час.

Однако по состоянию на 14 мая для украинских туристов Греция остается закрытой, информирует посольство Украины в Греции.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством о въезде граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято!", - говорится в сообщении.

Точная дата открытия туристической Греции для украинцев пока не известна.

В украинском дипучреждении добавили, что будут безотлагательно извещать об изменениях режима въезда граждан Украины в Грецию на своем сайте и на странице в фейсбуке.

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