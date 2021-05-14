САП закрыла дело о "налоговых площадках" Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное дело против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщила судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

"12 мая следственный судья ВАКС отменил арест на 1000 полувагонов, принадлежащих на праве собственности субъекту хозяйствования. Отмена ареста произошла по делу о создании бывшим Президентом Украины (2010 - 2014 годы) якобы преступной организации, в которую входили бывший глава Государственной налоговой службы Украины, министр доходов и сборов Украины. В частности, речь шла о контролируемом уклонении от уплаты налогов субъектами хозяйствования - плательщиками налога на добавленную стоимость и легализации средств от деятельности такой преступной организации", - рассказала она.

Арест на вагоны накладывался для обеспечения сохранения их в качестве вещественных доказательств.

"Вместе с тем, производство по делу о подозрении бывшего министра доходов и сборов Украины было закрыто на основании постановления прокурора. Из решения прокурора следует, что материалы не содержат доказательств создания именно бывшим Президентом Украины преступной организации, участия подозреваемого в преступлениях, совершенных такой организацией; доказательств, подтверждающих получение подозреваемым средств, как от деятельности преступной организации, так и от деятельности «налоговых площадок». Также материалы не содержат доказательств и создания самим подозреваемым преступной организации, целью деятельности которой была легализация средств, полученных преступным путем, а сам факт совершения соответствующего преступления в Единый реестр досудебного расследования не вносился, а следовательно, досудебное расследование по нему не осуществлялось", - говорится в комментарии.

Вследствие закрытия уголовного производства, в продолжении сохранения вещественного доказательства отпала необходимость.

Издание "Слово и дело" со ссылкой на прокурора САП Валентина Мусияку пишет, что дело закрыли 29 апреля в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпания возможности их получить (пункт 1 часть 3 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса Украина).

"Но даже несмотря на это, в указанном уголовном производстве были превышены максимальные сроки расследования, которые составляют 12 месяцев", - подчеркнул Мусияка.

По его словам, превышение максимального срока следствия произошло еще в мае 2018 года. Тогда предыдущий орган досудебного расследования объединил два уголовных производства, и их срок следствия сложился в один: в деле о "налоговых площадках" уже использовали более 10 месяцев, а в другом деле, с которым объединили, - более 2 месяцев. Поэтому у следствия после передачи дела в НАБУ и САП просто не было сроков для сбора новых доказательств и даже для составления обвинительного акта.

Напомним, что тысяча вагонов ООО "Юнисон Групп" были арестованы по уголовному делу №42014000000000521 от 18 июня 2014 года. В его рамках Клименко сообщали о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст.364, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины.

Дело длительное время вела военная прокуратура, но в 2019 году оно перешло к антикоррупционным органам.