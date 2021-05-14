Армия Израиля атаковала систему туннелей ХАМАСа в секторе Газа

Танки вели обстрел с территории Израиля, ни один израильский солдат не ступил на территорию сектора Газа.

Армия Израиля атаковала систему туннелей ХАМАСа в секторе Газа

Израильские войска атаковали систему туннелей, построенных в секторе Газа радикальным исламским движением ХАМАС. В этой операции приняли участие 160 "летательных аппаратов", которым оказывали поддержку танки.

Об этом в пятницу, 14 мая, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает DW.

По его словам, операция длилась около 40 минут. Ее целью было уничтожение системы туннелей в секторе Газа, известной также как "метро", на развитие которой у движения ХАМАС ушли годы. Насколько ее удалось разрушить, пока не известно.

Как подчеркнул представитель ЦАХАЛ, танки вели обстрел с территории Израиля, при этом ни один израильский солдат не ступил на территорию сектора Газа. Напомним, что ранее израильская армия объявила о применении наземных подразделений в атаке на Сектор Газа, позже объяснив, что о сухопутной операции речь не идет.

По словам представителя израильской армии, начиная с 10 мая из Сектора Газа в сторону Израиля экстремисты выпустили уже 1800 ракет. Из них примерно 430 упали на территории сектора Газа. По оценкам военных, эффективность израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" составляет около 90%.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Израиля заявили о намерении принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

По сообщению СМИ, Израиль отклонил предложение Египта о перемирии.

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