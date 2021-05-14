Генпрокурор констатировала всплеск попыток суицида среди украинских подростков

В Украине остается высоким уровень тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. В 2021 году также отмечается всплеск попыток суицида среди подростков.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила на международной конференции "Мир без насилия", передает "Интерфакс-Украина".

"Обеспокоенность вызывает высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, в которых потерпевшими являются дети, прежде всего, умышленных убийств, покушений, изнасилований", - сказала генпрокурор.

В прошлом году, по ее словам, жертвами умышленных убийств и покушений на них стали 63 ребенка.

"В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только с начала года зарегистрировано 90 суицидальных случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123, а в 2019 году - 111", - подчеркнула Венедиктова.

Она также обратила внимание на то, что увеличилось количество детей, пострадавших от уголовных преступлений, связанных с домашним насилием.

Как сообщалось, в феврале зафиксировано несколько случаев намеренного отравления таблетками среди несовершеннолетних. Так, в Боярке Киевской области умерла девочка, а ее подруга оказалась в больнице. На следующий день в Умани лекарств напились две восьмиклассницы. Их госпитализировали.

По словам врачей, тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, случайно, то сейчас они понимают, что делают.

Напомним, представители власти обращались к родителям с просьбой быть внимательнее к детям и следить, чтобы они не стали участниками групп в соцсетях, где на них психологически давят и заставляют причинять себе вред.