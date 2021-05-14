В Минздраве напомнили, что физкультура снижает риск развития тяжелой формы коронавируса

150 минут физкультуры в неделю могут способствовать избежанию неблагоприятных последствий.

В Минздраве напомнили, что физкультура снижает риск развития тяжелой формы коронавируса
Фото: Макс Требухов

Физическая активность снижает вероятность перенесения коронавируса в тяжелой форме. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что эта информация - доказанный факт и недавно была обнародована в британском журнале спортивной медицины.

"150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после ковида. Однако и когда вы переболели, то физические упражнения являются важным условием полноценного выздоровления после COVID-19. Сохраняйте мотивацию для выполнения физических упражнений", - отметил Ляшко.

Он добавил, что до начала пандемий уровень физической активности в Украине был высоким и входил в самые высокие показатели в Европе. Лишь 10% украинцев не соблюдали рекомендации ВОЗ относительно по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю.

"Вместе с тем, большинство населения (60%) не занималось физической активностью в свободное время. И с увеличением возраста эта тенденция нарастает. В возрастной группе старше 60 лет этот показатель достигает 92%. Кроме того, очень распространенной была и есть малоподвижное (сидячее) поведение, и взрослые люди сидели или полулежали 4 часа в городской местности и 3,6 часа в сельской ежедневно", - отметил он.

Однако физическая активность детей и подростков оставляет желать лучшего - малоподвижный образ жизни присущ 76% современных подростков.

"Это приводит к нарушениям здоровья. Вероятность развития заболеваний повышается на 20% при низком уровне двигательной активности по сравнению со средним и высоким; вероятность появления коморбидной патологии (суммарного количества заболеваний более 3) возрастает у подростков почти в 4 раза, а неврозов - в 2,5 раза при низком уровне", - добавил Ляшко.

Напомним, что по подсчетам экспертов Всемирной организации здравоохранения, спорт и физическая активность могут помочь не допустить 5 миллионов смертей в год, поэтому в ВОЗ призывают людей больше двигаться.

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