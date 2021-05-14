?Кабмин объединил четыре харьковских вуза в Государственный биотехнологический университет

Кабинет министров объединил четыре харьковских вуза в Государственный биотехнологический университет.

Об этом говорится в распоряжении № 431 от 12 мая.

Новый университет создается на основе Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковской государственной зооветеринарной академии, Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева и Харьковского государственного университета питания и торговли.

Все студенты продолжат обучение в объединенном университете по выбранным специальностям и источникам финансирования.

Напомним, что Харьковская государственная зооветеринарная академия считает себя одним из старейших вузов Украины сельскохозяйственного профиля. Она ведет свою историю с 1805 года, когда в местном университете была открыта кафедра скотоллечения, при которой затем была основана ветеринарная школа. С 1851 года школа стала самостоятельным учебным заведением "Харьковское ветеринарное училище".

Не менее древнюю историю имеет и Харьковский аграрный университет. Он был основан в 1816 году в пригороде Варшавы под названием Институт земельного хозяйства. В Харькове учебное заведение оказалось из-за начала Первой мировой войны.

ХНТУСХ им. Василенко ведет свою историю с 1930 года, когда в Харькове был создан институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

Университет питания и торговли был создан в 1967 году на базе факультета теперь Донецкого института советской торговли.