Зеленский пообещал сделать из олигархов "просто крупных бизнесменов"

Первым деолигархизацию прошел Медведчук.

Зеленский пообещал сделать из олигархов "просто крупных бизнесменов"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что все олигархи в Украине должны стать просто крупными бизнесменами.

Об этом он написал в колонке на "Фокусе".

"Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный ущерб государственной безопасности. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", - заявил Зеленский.

Он считает, что олигархи только ослабляют государство, и с этим нужно бороться.

"В ближайшее время обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему. Нам очень нужна максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом. Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу самой бедной в Европе. Мы это обеспечим - и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту в течение десятилетий, наконец, решит в том числе и проблему бедности", - написал Зеленский.

Напомним, что 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. По предварительной информации, определенные олигархами лица будут нести юридическую ответственность, которая будет стимулировать их выйти из этого статуса.

По подсчетам Совета национальной безопасности и обороны, в Украине олигархами могут считаться 13 человек.

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