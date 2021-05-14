На Медведчука надели электронный браслет

Кум Путина до июля под домашним арестом.

Полиция надела электронный браслет контроля на депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого Печерский суд 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом пишет агентство "Українські новини" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - сообщили в Офисе.

Браслет был надет на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании полиции Киева .

Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить электронное средство контроля.

Напомним, что 11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и незавершенном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Козак находится за границей, а именно в Беларуси, якобы на лечении.

Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.