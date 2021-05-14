Порошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборону

Посол Израиля сообщил об угрожающем развитие ситуации с безопасностью в регионе.

Порошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборону
Порошенко та Ліон
Фото: "ЄС"

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом.

Порошенко и Лион почтили память украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Также политик поздравил народ Израиля с Днем провозглашения независимости, отмечаемым 14 мая, говорится в сообщении пресс-службы партии "ЕС".

Петр Порошенко выразил глубокую обеспокоенность в связи с самым острым с 2014 года обострением ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, что влечет за собой человеческие жертвы. Он поддержал право Израиля на самооборону, как и любого государства в соответствии с Уставом ООН.

В свою очередь, посол Израиля проинформировал об угрожающем развитие ситуации с безопасностью в регионе.

"На нынешнем этапе критически важным для всех сторон является воздержаться от эскалации насилия и возвращение в режим покоя для продолжения поиска мирного решения конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Петр Порошенко.

Особое внимание во время встречи было уделено ситуации на Донбассе. Указана важность консолидации международных усилий для прекращения продолжающейся роSSийской агрессии против Украины. Обсуждены также пути возможного сотрудничества в вопросе противодействия пандемии коронавируса.

Собеседники приветствовали начало действия с 1 января 2021 года подписанного пятым президентом Украины Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем и подчеркнули важность максимального использования его потенциала.

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