По инициативе «Удара» Киевсовет направил обращение в правительство и парламент о принятии закона о теробороне

Киевсовет обратился в Кабмин и ВР относительно объединения усилий в разработке законопроекта, который урегулирует вопросы функционирования эффективной системы территориальной обороны. Решение поддержали 77 депутатов, сообщает официальный сайт КГГА. Обращение разработано по инициативе «Удар» и представлено лидером партии Виталием Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что законопроект должен быть разработан и принят в сжатые сроки.

«Еще в 2015 году Планом законодательного обеспечения реформ в Украине была предусмотрена разработка и принятие закона «О территориальной обороне Украины». Но в государстве, восьмой год противостоящем вооруженной агрессии, до сих пор нет закона, который бы детально урегулировал вопросы территориальной обороны Украины. Учитывая то, что сегодня РоSSия держит у границы с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года, крайне необходимым является принятие в сжатые сроки современного закона об основах территориальной обороны Украины», - подчеркнул лидер «Удара».

Он отметил, что отсутствие согласованной позиции органов государственной власти привело к тому, что такой острый вопрос до сих пор остается не урегулированным на уровне профильного закона.

«Именно поэтому Киевский городской совет обращается к Кабинету Министров Украины как высшему органу в системе органов исполнительной власти и к Верховной Раде Украины с требованием объединить усилия разработчиков законопроектов и обеспечить принятие в сжатые сроки закона, который урегулирует вопросы функционирования современной и эффективной системы территориальной обороны», - добавил Кличко.

Он отметил, что соответствующий закон должен: