ВСУ провели учения расчетов РСЗО "Ураган" около оккупированного Крыма
Тренировка состоялись в условиях, максимально приближенных к боевым.
Недалеко от границы с временно оккупированной территорией АР Крым подразделения реактивной артиллерии, подчиненные Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба командования.
Как сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» состоялись в условиях, максимально приближенных к боевым.
"За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения", - рассказал командующий.
По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.
Кроме того, реактивники выполнили упражнения по дистанционному минированию исходных районов вероятного наступления условного противника.
Подытоживая ход тренировки, Наев добавил, что эти подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.
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