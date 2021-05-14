Профильный комитет утвердил проект реформы "Укроборонпрома" ко второму чтению

Депутаты подали к ней более 1400 поправок.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 14 мая одобрил ко второму чтению законопроект №3822 о реформе "Укроборонпрома".

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора концерна Роман Бондарь.

"Укроборонпром сделал еще один шаг к преобразованию! Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал законопроект #3822 и рекомендовал Верховной Раде проголосовать за него в другом чтении", - написал он в фейсбуке.

К законопроекту было подано более 1400 поправок.

Напомним, что в первом чтении в январе 2021-го за законопроект №3822 проголосовали 280 народных депутатов.

Реформа "Укроборонпрома" предусматривает создание вместо концерна двух холдингов с рабочим названием "Оборонительные системы" и отдельного аэрокосмического холдинга.

Законопроект позволяет корпоратизацию (т.е. создание акционерных обществ) вместо казенных предприятий, находящихся в процедуре банкротства; преобразование государственных предприятий в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью; прописывает механизм высвобождения обремененных активов путем их замены равноценными и тому подобное.

Реформа начнется с самого концерна, который будет преобразован в акционерное общество.