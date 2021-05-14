Киевсовет требует от правительства вернуть миллиардные долги за льготные перевозки пассажиров из других городов

Кличко подчеркивает существование задолженности с 2016 года.

Киевсовет требует от правительства вернуть миллиардные долги за льготные перевозки пассажиров из других городов
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевсовет проголосовал за направление обращения в Кабмин и Верховную Раду с требованием погасить задолженность за льготные перевозки пассажиров из других городов с 2016 года. Решение поддержали 88 депутатов, сообщает официальный сайт Киевсовета. В обращении депутаты напоминают чиновникам, что именно государство должно финансировать льготы, которые устанавливает.

«До 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из Государственного бюджета. Однако в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный им льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов», - сказано в обращении.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что расходы из городского бюджета Киева на компенсацию льготного проезда в 2019 году составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн, а на 2021 год запланировано потратить 803,3 млн грн.

Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как с других городов.

«В условиях ограниченного финансового ресурса и отсутствия финансовой поддержки из государственного бюджета все чаще ставится под вопрос возможность дальнейшего финансирования установленных государством льгот на перевозку из местных бюджетов. Киевский городской совет обращается к правительству и парламенту с требованием урегулировать вопрос компенсации выплат за льготный проезд из государственного бюджета», - резюмировал Кличко.

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