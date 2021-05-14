ГБР обвинило полковника полиции в покушении на убийство через три года после инкриминируемого преступления

Мужчину подозревают в попытке убийства егеря заповедника.

ГБР обвинило полковника полиции в покушении на убийство через три года после инкриминируемого преступления
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из управлений сумского облуправления Национальной полиции.

На сайте ГБР сообщается, что его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

Инкриминируемое преступление произошло еще в августе 2018 года в Херсонской области.

Местное издание "Новый день" тогда писало, что полицейский отдыхал у моря на охраняемой территории Черноморского биосферного заповедника, откуда его прогнал егерь. Полицейский обиделся и ночью пришел к егерю с вооруженной компанией.

Произошла драка, во время которой полицейский выстрелил из травматического пистолета, при этом пуля срикошетила ему же в щеку.

У нападавшего при себе было удостоверение на имя полковника Владимира Журавля. Человек с таким именем возглавляет управление логистики и материально технического обеспечения ГУ НП в Сумской области.

Официальная версия конфликта звучит так:

"В августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт на почве выполнения последним своих профессиональных обязанностей. В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины «Морской» полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. В дальнейшем полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал. Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего".

Досудебное расследование длилось почти три года, по его результатам полицейскому 13 мая 2021 года сообщили о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Херсонское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лицБоевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС приговорил к пяти годам бизнесмена из МолдовыВАКС приговорил к пяти годам бизнесмена из Молдовы
Трех инспекторов миграционной службы Португалии приговорили к лишению свободы за убийство украинца в аэропорту ЛиссабонаТрех инспекторов миграционной службы Португалии приговорили к лишению свободы за убийство украинца в аэропорту Лиссабона
В РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравленияВ РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравления
В Иерусалиме произошли столкновения палестинских протестующих и полицииВ Иерусалиме произошли столкновения палестинских протестующих и полиции
В РоSSии исчез бывший руководитель больницы, в которой находился Навальный после отравленияВ РоSSии исчез бывший руководитель больницы, в которой находился Навальный после отравления
Зеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировойЗеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировой
В Иерусалиме в результате столкновений палестинцев и полиции пострадали более 220 человекВ Иерусалиме в результате столкновений палестинцев и полиции пострадали более 220 человек
Кулеба: многие страны подтвердят участие в саммите "Крымской платформ" после СШАКулеба: многие страны подтвердят участие в саммите "Крымской платформ" после США
Последний расстрелянный в СССР боец УПА реабилитированПоследний расстрелянный в СССР боец УПА реабилитирован
Рада провалила законопроект об электрошокерах для полицииРада провалила законопроект об электрошокерах для полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости