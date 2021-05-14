ГБР обвинило полковника полиции в покушении на убийство через три года после инкриминируемого преступления

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из управлений сумского облуправления Национальной полиции.

На сайте ГБР сообщается, что его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

Инкриминируемое преступление произошло еще в августе 2018 года в Херсонской области.

Местное издание "Новый день" тогда писало, что полицейский отдыхал у моря на охраняемой территории Черноморского биосферного заповедника, откуда его прогнал егерь. Полицейский обиделся и ночью пришел к егерю с вооруженной компанией.

Произошла драка, во время которой полицейский выстрелил из травматического пистолета, при этом пуля срикошетила ему же в щеку.

У нападавшего при себе было удостоверение на имя полковника Владимира Журавля. Человек с таким именем возглавляет управление логистики и материально технического обеспечения ГУ НП в Сумской области.

Официальная версия конфликта звучит так:

"В августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт на почве выполнения последним своих профессиональных обязанностей. В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины «Морской» полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. В дальнейшем полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал. Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего".

Досудебное расследование длилось почти три года, по его результатам полицейскому 13 мая 2021 года сообщили о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Херсонское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.