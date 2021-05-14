От пули роSSийского снайпера в районе Песок погиб военный с Черниговщины

Павел Колесник служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Вчера в зоне операции Объединенных сил от пули роSSийского снайпера погиб сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского 39-летний Павел Колесник из Черниговской области.

Фото: facebook.com/58OMPBr

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Военный был родом из с. Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.

В Черниговском областном военном комиссариате сообщили, что Колесник был призван на военную службу по контракту. У погибшего осталась жена и дочь.

Павел Колесник - пятая боевая потеря ВСУ с начала мая.

6 мая от обстрела из РПГ и стрелкового оружия в районе пгт Новотроицкое Донецкой области погиб боец 93-й отдельной механизированной бригады старший солдат Дмитрий Товчигречка.

В тот же день в районе поселка Пески Донецкой области погиб боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Коробцов.

7 мая в госпитале во Львове умер Юрий Опрышко из 53-й отдельной механизированной бригады, который был ранен еще 9 апреля пулей снайпера вблизи села Старогнатовка в Донецкой области.

8 мая в Харькове умер старший солдат, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Городниченко, которого 28 апреля в районе поселка Зайцево Донецкой области ранил вражеский снайпер.

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