Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире

Барна назвал Соломчука "зеленым быдлом".

Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Фото: скрин відео

Бывший депутат Верховной Рады Олег Барна подрался с депутатом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком.

Инцидент произошел в эфире телеканала ПравдаТУТ.

Политики начали спорить о целесообразности запуска в стране рынка земли и перешли на оскорбления. Барна назвал Соломчука "зеленым быдлом".

Экс-депутат встал с места, повалил Соломчука на кресло и нанес несколько ударов кулаком.

Ведущие телеканала начали разнимать гостей, призывая прийти на помощь операторов.

Барна и раньше был участником подобных конфликтов. Так, в апреле 2019-го он порвал рубашку члену команды Зеленского в студии Zik.

В декабре 2018-го нардепы Барна и Левченко подрались в эфире телеканала "Рада" впервые за 20 лет его существования.

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