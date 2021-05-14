Около Песков оккупанты стреляли из танков и артустановок

За сутки враг 19 раз нарушил "тишину", погиб украинский воин.

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Около населенного пункта Новозвановка оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз около Новоселовки.

Из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении Песков. Около Новотроицкого роSSийские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а около поселка Пивденне - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле Луганского - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По состоянию на 7:00 14 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, 12 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.