Около Песков оккупанты стреляли из танков и артустановок

За сутки враг 19 раз нарушил "тишину", погиб украинский воин.

Около Песков оккупанты стреляли из танков и артустановок
Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Около населенного пункта Новозвановка оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз около Новоселовки.

Из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении Песков. Около Новотроицкого роSSийские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а около поселка Пивденне - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле Луганского - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По состоянию на 7:00 14 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, 12 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лицБоевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц
Блок рекламы


Похожие новости
В зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огняВ зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня
РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометовРоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
На оккупированной Донетчине УАЗ с пьяными боевиками подорвался на собственной противотанковой минеНа оккупированной Донетчине УАЗ с пьяными боевиками подорвался на собственной противотанковой мине
На постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - БакановНа постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - Баканов
Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты обстреляли жилой сектор Марьинки: повреждены 6 домов и автомобильОккупанты обстреляли жилой сектор Марьинки: повреждены 6 домов и автомобиль
Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе стреляли возле Пивденного, Марьинки и АвдеевкиНа Донбассе стреляли возле Пивденного, Марьинки и Авдеевки
В зоне ООС оккупанты убили украинского военного, еще одного ранилиВ зоне ООС оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили
Оккупанты 19 раз за сутки обстреляли подразделения Объединенных сил, двое раненыхОккупанты 19 раз за сутки обстреляли подразделения Объединенных сил, двое раненых
Последние новости
Подгружаем последние новости