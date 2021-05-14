Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Газе и Израиле
Палестино-израильский конфликт может усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе.
Фото: kmu.gov.ua
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш призвал к деэскалации ситуации в секторе Газа и Израиле и прекращению ракетных обстрелов.
Об этом говорится в его заявлении в Twitter.
"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибли", - написал Гуттереш.
Генсек ООН уточнил, что палестино-израильский конфликт может усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе.
Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region.
Напомним, новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.
Согласно сообщениям палестинских официальных лиц, в Газе в эти дни погибли 109 человек, из них 29 - дети. Только за четверг погибли 52 человека. В Израиле погибли семь человек: солдат, который патрулировал границу с сектором Газа, пятеро гражданских, включая двух детей, и индийский рабочий. В четверг около Тель-Авива были ранены пять человек в результате попадания ракеты в здание.
12 мая члены военно-политического кабинета Израиля единогласно утвердили решение о продлении операции в секторе Газа и увеличении интенсивности нанесения ударов. О наземном вторжении речь пока не идет. Также командование израильской армии объявило мобилизацию 7 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины. Солдаты должны прибыть на военные базы в полной готовности.
Израиль задействовал артиллерию и нанес новые авиаудары в пятницу, 14 мая, по палестинским боевикам в секторе Газа. На пятый день обстрелов израильские военные после полуночи заявили, что воздушные и наземные силы атакуют анклав, управляемый ХАМАС. После этого заявления последовали ракетные обстрелы из Газы.
По сообщению СМИ, Израиль отклонил предложение Египта о перемирии.