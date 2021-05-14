Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Газе и Израиле

Палестино-израильский конфликт может усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе.

Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Газе и Израиле
Фото: kmu.gov.ua

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш призвал к деэскалации ситуации в секторе Газа и Израиле и прекращению ракетных обстрелов.

Об этом говорится в его заявлении в Twitter.

"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибли", - написал Гуттереш.

Генсек ООН уточнил, что палестино-израильский конфликт может усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region.

— Ant?nio Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

Напомним, новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

Согласно сообщениям палестинских официальных лиц, в Газе в эти дни погибли 109 человек, из них 29 - дети. Только за четверг погибли 52 человека. В Израиле погибли семь человек: солдат, который патрулировал границу с сектором Газа, пятеро гражданских, включая двух детей, и индийский рабочий. В четверг около Тель-Авива были ранены пять человек в результате попадания ракеты в здание.

12 мая члены военно-политического кабинета Израиля единогласно утвердили решение о продлении операции в секторе Газа и увеличении интенсивности нанесения ударов. О наземном вторжении речь пока не идет. Также командование израильской армии объявило мобилизацию 7 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины. Солдаты должны прибыть на военные базы в полной готовности.

Израиль задействовал артиллерию и нанес новые авиаудары в пятницу, 14 мая, по палестинским боевикам в секторе Газа. На пятый день обстрелов израильские военные после полуночи заявили, что воздушные и наземные силы атакуют анклав, управляемый ХАМАС. После этого заявления последовали ракетные обстрелы из Газы.

По сообщению СМИ, Израиль отклонил предложение Египта о перемирии.

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