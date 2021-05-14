Сиярто заявил о прогрессе в венгерско-украинских отношениях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о достижении прогресса в отношениях Украины и Венгрии.

Об этом глава МИД Венгрии сообщил по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в посольстве Венгрии в Братиславе, передает «УНИАН».

Сиярто отметил, что отношения между Венгрией и Украиной в последнее время не развивались по позитивному сценарию, было и есть много разногласий. Однако он отметил, что "в последние дни был достигнут прогресс, который дает повод для осторожного оптимизма, и в нынешней ситуации эти небольшие успехи также следует ценить".

Сиярто сообщил, что договорился со своим украинским коллегой, что после длительного перерыва в ближайшее время будет созвано заседание совместного комитета меньшинств двух стран для обсуждения сложных вопросов, кроме образования.

По словам главы МИД Венгрии, после второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по образованию накануне "намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении при нынешней украинской системе образования в части правил использования родного языка".

Он добавил, что был также достигнут прогресс в так называемом Соглашении об эквивалентности взаимного признания дипломов и профессиональных квалификаций, текст которого уже составлен.

Венгерский министр отметил, что Кулеба также приветствовал предложение Венгрии о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации, выданных двумя странами, что упростит поездки для вакцинированных лиц.

Отношения между Украиной и Венгрией с 2017 года являются сложными из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

Еще большее обострение произошло во время местных выборов в октябре 2020 года, когда Сиярто открыто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины", после чего МИД Украины вручило ноту протеста венгерскому послу.