Сиярто заявил о прогрессе в венгерско-украинских отношениях
Главы МИД Украины и Венгрии провели переговоры в Братиславе.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о достижении прогресса в отношениях Украины и Венгрии.
Об этом глава МИД Венгрии сообщил по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в посольстве Венгрии в Братиславе, передает «УНИАН».
Сиярто отметил, что отношения между Венгрией и Украиной в последнее время не развивались по позитивному сценарию, было и есть много разногласий. Однако он отметил, что "в последние дни был достигнут прогресс, который дает повод для осторожного оптимизма, и в нынешней ситуации эти небольшие успехи также следует ценить".
Сиярто сообщил, что договорился со своим украинским коллегой, что после длительного перерыва в ближайшее время будет созвано заседание совместного комитета меньшинств двух стран для обсуждения сложных вопросов, кроме образования.
По словам главы МИД Венгрии, после второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по образованию накануне "намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении при нынешней украинской системе образования в части правил использования родного языка".
Он добавил, что был также достигнут прогресс в так называемом Соглашении об эквивалентности взаимного признания дипломов и профессиональных квалификаций, текст которого уже составлен.
Венгерский министр отметил, что Кулеба также приветствовал предложение Венгрии о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации, выданных двумя странами, что упростит поездки для вакцинированных лиц.
Отношения между Украиной и Венгрией с 2017 года являются сложными из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.
В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.
Еще большее обострение произошло во время местных выборов в октябре 2020 года, когда Сиярто открыто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины", после чего МИД Украины вручило ноту протеста венгерскому послу.
Вчера после переговоров в Братиславе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Сиярто принял приглашение посетить Донбасс.