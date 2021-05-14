Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой

Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины.

Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой
Фото: Макс Трєбухов

14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Постановление №4479 "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны", Верховная Рада приняла 2 февраля.

14 мая - это день, когда в 1948 году была провозглашена независимость Израиля как еврейского государства.

По данным Института национальной памяти, по состоянию на 1 января 2020 года 2 659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста. В то же время тысячи спасавших до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

Напомним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира". Митрополит Андрей руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине.

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