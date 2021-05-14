"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник собирается обсудить перспективы отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому необходимо договориться", - сказал Корниенко.

Как известно, в конце прошлого месяца народные депутаты собрали необходимые 150 голосов за постановление о созыве внеочередного заседания парламента, на котором планируют рассмотреть увольнение министра здравоохранения.

Источники LB.ua в парламенте сообщили, что внесение постановления планируется на май. По словам собеседников издания, пока за отставку Степанова голосов нет, поскольку до сих пор не определена кандидатура его преемника.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал о намерении Верховной Рады вскоре заменить одного из министров. Он не назвал фамилии, но в последнее время вопрос замены Максима Степанова в очередной раз встал на фоне не очень быстрой вакцинации украинцев от коронавируса.