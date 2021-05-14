Украина предлагает срочно собраться политсоветникам и главам МИД стран "Нормандского формата"

Украина предлагает срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно с участием политических советников и министров иностранных дел стран "Нормандской четверки".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), Швеции и Европейского Союза, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время встречи Ермак рассказал дипломатам о ряде инициатив украинской стороны для "активизации процесса мирного урегулирования".

"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал Ермак.

По его мнению, активизировать работу Нормандского формата, что было инициативой Германии и Франции, помогло бы привлечение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных "Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений".

Кроме того, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений Парижского саммита "Нормандской четверки", который состоялся в декабре 2019 года.

"В-четвертых, мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - отметил Ермак.

Кроме того, по его словам, важным является возвращение СММ ОБСЕ к проактивной верификации нарушений как режима прекращения огня, так и всего комплекса соответствующих обязательств сторон Минских договоренностей в сфере безопасности.

Напомним, что во время встречи поднимался также вопрос реформы корпоративного управления. Так, по словам Ермака, всему наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко.