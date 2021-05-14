В Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной власти

Там уверены, что правоохранители заинтересовались ситуацией в коммунальных предприятиях с учетом недоработок муниципальной власти.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что обыски в коммунальных предприятиях Киева не является политической атакой на них со стороны представителей центральной власти.

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы - вполне прозрачные. Выявлены махинации на десятки миллионов гривень. Это не о политике, это о том, что в киевских городских структурах построена вредная теневая система. И за это точно должна быть ответственность", - сказал Подоляк.

По его словам, правоохранители заинтересовались ситуацией в коммунальных предприятиях, учитывая недоработки муниципальной власти в части восстановления дорог и тротуаров, отсутствие ливневой канализации, выразительной логистики управления транспортными потоками и скандальными застройками.

"Абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия правоохранительных органов умышленной политической атакой на коммунальные предприятия", - сказал Подоляк.

Напомним, что серия обысков состоялась на днях в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжилфонд", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сегодня сообщила, что депутаты Киевгорсовета совместно с экс-нардепом 7-8 созывов якобы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах.

Также главное управление Национальной полиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА, которых обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривень.