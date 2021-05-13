Печерский райсуд отправил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля. Дело касается подозрения в нарушении законов войны путем содействия передаче РоSSии информации о нефтегазовом участке "Глубокая" в Крыму и нанесении ущерба Украине в 38 млрд гривень. Также ему инкриминируют государственную измену.

Медведчук должен сдать паспорта и прибывать по требованию правоохранителей. В случае невыполнения требований меру могут ужесточить.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Андрій Оленін

Слушания продолжалось более 7 часов. В совещательную комнату судья ушел в 19:45, сообщил корреспондент LB.ua. Адвокаты пока не говорят, будут ли подавать апелляцию.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 300,9 гривень. Адвокаты заявили, что Медведчук вообще не получил письменное подозрение, поэтому и избирать меру пресечения ему нельзя. Они также сказали, что Медведчук не может внести залог, потому что его счета арестовали в рамках наложенных санкций. Сторона защиты просила отказать в применении любой меры пресечения.

Подробнее о том, что происходило во время заседания, читайте тут.

Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку инкриминируют пока три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как роSSийскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых с нефтегазового участка "Глубокая", расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украине.

Второй и третий эпизоды – содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ секретной информации о тайном подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слил" данные о личном составе и подготовке тайного подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

Напомним, что 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны). Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ , охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет. Впоследствии Медведчук заявил, что его действительно в тот день не было, - он с женой якобы находился в соседней области.

На брифинге глава СБУ Иван Баканов заявлял, что нардеп Козак сейчас находится в РоSSии, а Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в генпрокуратуру. Ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.