Наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат остаться работать под гарантии сохранения диалога с Витренко, - Ермак

Такое предложение будет представлено на встрече с наблюдательным советом компании с участием чиновников, которая назначена на 13 мая.

Всему наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), Швеции и Европейского Союза, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Такое предложение, по его словам, будет представлено на встрече с наблюдательным советом компании с участием чиновников, которая назначена на 13 мая.

В ОП ожидают, что Наблюдательный совет будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Ермак также сообщил, что сегодня был подписан контракт на 12 месяцев с новым главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Следующего руководителя компании будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев.

Он отметил, что подготовка к новому конкурсу по выбору главы правления автоматически начнется тогда, когда начнет работать новый состав наблюдательного совета.

Ермак во время встречи также пригласил послов и их страны присоединиться к подготовке проекта закона о совершенствовании корпоративного управления юридическими лицами, акционером которых является государство, который обеспечит имплементацию в законодательство Украины современных международных стандартов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко отметила, что есть цель четко разграничить функции государства как акционера и прописать очень прозрачные критерии оценки наблюдательных советов.

Напомним, послы стран "Большой семерки" 12 мая выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после увольнения главы правления Андрея Коболева.