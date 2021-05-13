Зеленский ввел руководителя Минэнерго Галущенко в состав СНБО
Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Соответствующий указ №192/2021 от 13 мая обнародован на официальном сайте главы государства.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - Министра энергетики Украины", - говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Верховная Рада на заседании 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый полноценный министр энергетики України за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.
За его назначение отдали голоса 305 народных депутатов. Против его кандидатуры высказались фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
По информации из открытых источников, Галущенко - юрист с многолетним стажем. Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел.
До 2020 года Галущенко работал в "Энергоатоме". Когда подсанкционный нардеп Андрей Деркач в 2006-2007 годах возглавлял "Энергоатом", Галущенко руководил юридической службой компании.