Зеленский ввел руководителя Минэнерго Галущенко в состав СНБО

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Соответствующий указ №192/2021 от 13 мая обнародован на официальном сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - Министра энергетики Украины", - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада на заседании 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый полноценный министр энергетики України за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.

За его назначение отдали голоса 305 народных депутатов. Против его кандидатуры высказались фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

По информации из открытых источников, Галущенко - юрист с многолетним стажем. Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел.

До 2020 года Галущенко работал в "Энергоатоме". Когда подсанкционный нардеп Андрей Деркач в 2006-2007 годах возглавлял "Энергоатом", Галущенко руководил юридической службой компании.