НСЖУ призвал Раду снять с рассмотрения закон "О медиа"

Национальный союз журналистов Украины призвал Верховную Раду снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и направить его в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ЕС .

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 13 мая.

Кроме того, в НСЖУ призывают начать "реальный диалог" власти с журналистами Украины для осовременивания медийного законодательства, приведения его в соответствие с лучшими европейскими образцами.

"За эти почти полтора года законопроект «О медиа» объединил против себя сотни украинских редакций, журналистов и блогеров, которые вместе с членами НСЖУ поставили свои подписи под заявлением с требованием снять его с рассмотрения в Верховной Раде. Жаль, что власть не слышит журналистов. Вопреки обещаниям, текст законопроекта остался неизменным даже после критики европейских экспертов", - отметили в НСЖУ.

"Из 170 страниц законопроекта обязательства перед ЕС изложены лишь в двух разделах, а основной массив текста описывает, как поставить редакции под контроль, регулировать их работу, запугать и сделать лояльными к власти. Мы, украинские журналисты, считаем необходимым усилить борьбу с роSSийской пропагандой и с враждебным влиянием на национальное информационное пространство. Для этого в стране нужно создать эффективные инструменты, в том числе законодательные. Однако закон «О медиа» не является таким инструментом. Это документ, который усложняет работу украинских журналистов, а не роSSийских пропагандистов" , - отмечают в организации.

В союзе журналистов добавили, что каждый адвокат законопроекта "О медиа" войдет в историю как "враг прессы".

Ранее сообщалось, что закон "О медиа" не поддерживают 85% редакторов газет.