Прокуратура рассказала детали масштабных обысков в Киеве

Органы столичной прокуратуры совместно с коллегами из других правоохранительных органов, а именно Государственной фискальной службы, Нацполиции и Службы безопасности Украины, провели масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, в течение 11 и 12 мая на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведен ряд обысков.

Сообщается, что уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса и тому подобного.

"В ходе расследования указанных уголовных производств всеми правоохранительными органами проведена кропотливая работа, связанная со сбором информации, выявлением и анализом схем, связей, контактов и участников. По результатам этой работы было принято решение провести обыски с целью обнаружения и изъятия первичных финансовых документов, черновых записей и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение", - отмечается в сообщении.

Поскольку во время следствия правоохранители получили информацию о причастности к отдельным правонарушениям должностных лиц подразделений КГГА и коммунальных предприятий, следственные действия проводились одновременно по всем направлениям работы. Это позволило избежать утечки информации и достичь ожидаемого процессуального результата.

На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям.

Следственные действия пока продолжаются. Продолжается исследование изъятой финансовой документации.

Напомним, что обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сегодня сообщила, что депутаты Киеврады совместно с экс-нардепом 7-8 созывов будто бы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах.

Главное управление Национальной полиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА, которых обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.