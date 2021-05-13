С 16 июля не менее 50% книг в магазинах должны быть на украинском языке

Нормы об административной ответственности за нарушение требований закона вступят в силу в 2022 году.

С 16 июля не менее 50% книг в магазинах должны быть на украинском языке

С 16 июля вступает в силу 26 статья закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.

Законом предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем наименований книг должны быть на украинском языке, также не менее 50% наименований книг, продающихся в магазинах или других местах распространения, должны быть на государственном языке, информирует пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Эта норма не распространяется на издательскую продукцию на крымско-татарском языке, на других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов, в соответствии с законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины", - отмечается в сообщении.

В ведомстве указывают, что в отношении распространения эта норма не распространяется на книжные магазины и другие заведения, продающие издания на языках ЕС, словари, учебники и разговорники на иностранных языках, а также "на специализированные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины" .

В Госкомтелерадио напоминают, что за нарушение языкового закона предусмотрены штрафы от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если правонарушение совершено впервые.

"И хотя нормы об административной ответственности (изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях) за нарушение требований закона вступят в силу только через год - 16 июля 2022 года, Госкомтелерадио призывает книгоиздателей и книгораспространителей безусловно выполнять закон", - говорится в сообщении.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу еще в 2019 году. Согласно закону, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей должны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

С 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись именно по-украински.

Кроме того, 16 июля вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Дело Гандзюк: cуд оставил Мангера и Левина под стражей до 9 июляДело Гандзюк: cуд оставил Мангера и Левина под стражей до 9 июля
Степанов заявил, что Украина может запустить ковидные сертификаты до 1 июляСтепанов заявил, что Украина может запустить ковидные сертификаты до 1 июля
Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - ЗеленскийКо Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - Зеленский
В Украину за три дня прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов НАТОВ Украину за три дня прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов НАТО
Президент ПАСЕ пригрозил украинскому нардепу дисциплинарными санкциями за простреленный флаг УкраиныПрезидент ПАСЕ пригрозил украинскому нардепу дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины
Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"
Порошенко: информационные кампании о вакцинации должны проводить врачиПорошенко: информационные кампании о вакцинации должны проводить врачи
Бугров: КНУ имени Тараса Шевченко должен быть вне политикиБугров: КНУ имени Тараса Шевченко должен быть вне политики
В Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами кровиВ Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови
Столтенберг заявил, что РоSSия не вправе решать, быть ли Украине членом НАТОСтолтенберг заявил, что РоSSия не вправе решать, быть ли Украине членом НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости