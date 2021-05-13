С 16 июля не менее 50% книг в магазинах должны быть на украинском языке

Нормы об административной ответственности за нарушение требований закона вступят в силу в 2022 году.

С 16 июля вступает в силу 26 статья закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.

Законом предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем наименований книг должны быть на украинском языке, также не менее 50% наименований книг, продающихся в магазинах или других местах распространения, должны быть на государственном языке, информирует пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Эта норма не распространяется на издательскую продукцию на крымско-татарском языке, на других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов, в соответствии с законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины", - отмечается в сообщении.

В ведомстве указывают, что в отношении распространения эта норма не распространяется на книжные магазины и другие заведения, продающие издания на языках ЕС , словари, учебники и разговорники на иностранных языках, а также "на специализированные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины" .

В Госкомтелерадио напоминают, что за нарушение языкового закона предусмотрены штрафы от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если правонарушение совершено впервые.

"И хотя нормы об административной ответственности (изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях) за нарушение требований закона вступят в силу только через год - 16 июля 2022 года, Госкомтелерадио призывает книгоиздателей и книгораспространителей безусловно выполнять закон", - говорится в сообщении.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу еще в 2019 году. Согласно закону, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей должны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

С 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись именно по-украински.

Кроме того, 16 июля вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.