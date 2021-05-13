Два прифронтовых села в Донецкой области седьмые сутки остаются без воды и света

С 7 мая группировка "ДНР" не соглашается гарантировать безопасность для ремонтной бригады.

Два прифронтовых села в Донецкой области седьмые сутки остаются без воды и света
Фото: toretsk-vca.gov.ua

Прифронтовые села Дружба и Озаряновка недалеко от города Торецка Донецкой области седьмые сутки остаются без света. По официальным данным, здесь живут 660 абонентов электросетей, передает Радио Свобода.

Как сообщили в 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", авария на электросетях произошла 7 мая. Гибридные силы РоSSии вели обстрел из ствольной артиллерии калибра 122 мм, поэтому оборвались провода на высоковольтной линии. Место аварии находится в опасной зоне. По информации военных, начиная с 7 мая группировка "ДНР" не соглашается гарантировать безопасность для ремонтной бригады.

В селе Дружба нет водопровода. Жители пользуются водой из скважин. Из-за того, что подкачивающие насосы не работают, людям не хватает питьевой воды.

Местные жители сообщили, что 11 мая обращались к военно-гражданской администрации Торецка, чиновники пообещали подвоз воды. Однако питьевую воду привезли только утром 13 мая. У местных школьников, обучающихся дистанционно, также есть проблемы с получением знаний.

По информации Торецкой ВГА, ремонтные работы на электросетях начнутся после выдачи разрешения. Когда это произойдет, пока неизвестно.

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