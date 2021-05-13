Галущенко заменит большинство своих заместителей

Из старой команды заместителей точно останется только Максим Немчинов.

Галущенко заменит большинство своих заместителей
Герман Галущенко
Фото: facebook/Герман Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко намерен заменить большинство своих заместителей.

Об этом говорится в публикации «Новый министр - новая команда».

Из старой команды заместителей точно останется только Максим Немчинов. Судьба еще одного заместителя - Ярослава Демченкова - пока не решена.

Вместе с тем, новыми заместителями станут: Юрий Власенко, сейчас работающий директором департамента энергорынка, Алексей Кураков - работает в дирекции «Центрэнерго» - и, вероятно, Юлия Подкоморная, которая уже была заместителем министра энергетики Игоря Насалика.

Напомним, Верховная Рада на заседании 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый полноценный министр энергетики Украина за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.

За его кандидатуру отдали голоса 305 народных депутатов. За не голосовали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

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