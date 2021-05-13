СБУ фиксирует увеличение кибератак на Украину со стороны РФ на фоне концентрации войск у границ

Нынешняя ситуация в киберсфере требует всестороннего подхода к предупреждению атак.

Служба безопасности Украины фиксирует увеличение кибератак на Украину со стороны РоSSийской Федерации. Это происходит на фоне скопления страной-агрессором своих военных формирований вдоль роSSийско-украинской границы.

Об этом начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил на Форуме «Украина 30», информирует пресс-центр спецслужбы.

«СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак накануне и во время скопления военных РФ вблизи госграницы Украины», - сообщил Илья Витюк.

По его словам, нынешняя ситуация в киберсфере требует всестороннего подхода к предупреждению атак. А именно - в области скорейшего развития действенной и комплексной системы предупреждения и противодействия киберугрозам. Кстати, ранее СБУ сообщала об успешных примерах отраженных кибератак.

Вместе с тем, сотрудник СБУ отметил, что для Украины очень важна консолидированная работа всех ведомств для противодействия киберугрозам. Сейчас активно нарабатывается законодательная и правовая база для слаженных действий всех органов власти, объектов критической инфраструктуры и частного сектора.

"Любые промедления могут рано или поздно привести к катастрофическим последствиям, поскольку удельный вес именно кибертерроризма и кибершпионажа, как инструментов гибридной войны, давно стал критическим во всем мире и продолжает расти", - сказал руководитель управления.

Как сообщалось, СБУ нейтрализовала около 350 угроз информационной безопасности страны с начала года.

В марте киберспециалисты СБУ также заблокировали масштабную кибератаку хакерской группировки "Armageddon", подконтрольной ФСБ РоSSии.

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