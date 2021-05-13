ВСУ приняли на вооружение беспилотник "Аист-100"

Летательный аппарат уже несколько лет используется в армии.

Беспилотный разведывательный летательный аппарат "Аист 100" принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран, сообщается на сайте Минобороны.

БПЛА "Аист" используется армией с 2016 года. Он неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.

"Аист - это «глаза» и «уши» на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Доподлинный факт, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Важно, что мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях", - сказал Таран.

Передача данных с беспилотника происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция кодируется, чтобы его нельзя было перехватить. Кроме того, сигнал имеет еще ряд дополнительных защитных характеристик для защиты от перехвата.

БПЛА может выполнять задачи ночью и в условиях повышенной облачности и дождя.

Принятие "Аиста" на вооружение позволяет запустить серийное производство этого беспилотника. Поставка комплексов в ВСУ должна начаться в этом году.