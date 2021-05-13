Несмотря на анонсированный РоSSией отвод войск, угроза новых провокаций остается, - Кулеба

После отвода части роSSийских войск от границы с Украиной угроза новых провокаций со стороны РоSSии сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

Об этом на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, он поблагодарил европейских партнеров за готовность оказать поддержку Украине не только на словах.

"Я рассказал министрам, что несмотря на анонсированный Россией отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, как и большое количество роSSийских войск и боевой техники вдоль границ Украины", - цитирует Кулебу "РБК-Украина".

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

Украина назвала этот отвод показушным и микроскопическим.

СБУ оценила количество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человек.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну против Украины.