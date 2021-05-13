Регламентный комитет предлагает прекратить выплату "депутатских" 76 нардепам-прогульщикам

Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с предложением прекратить возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий за апрель 2021 года, 76 народным депутатам.

Об этом в телеграм-канале сообщил член комитета, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.

По его словам, экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" за апрель этого года составит 3,5 миллиона грн.

Больше всего депутатов "прогульщиков", которых предлагается лишить выплат "депутатских" за апрель 2021-го, во фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 52% (23 депутата).

На втором месте "Батькивщина" - 33% (8 депутатов), третья - "За Будущее" - 32% (7 депутатов).

Далее следуют "Доверие" - 30% (6 депутатов), "Голос" - 10% (2 депутата), "Слуга народа" - 9% (21 депутат) и "Европейская Солидарность" - 4% (1 депутат).

"В случае поступления в комитет сведений об уважительных причинах (больничный, командировка, отпуск, исполнение обязанностей в судебном заседании и т.д.) неучастия депутатов в голосованиях во время пленарных заседаний или в заседаниях комитетов, соответствующие выплаты будут возобновлены", - отметил Фролов.

Он напомнил, что с ноября 2019-го в случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета депутат лишается зарплаты за соответствующий день. А если в целом за календарный месяц процент участия в голосованиях менее 70 или количество пропусков заседаний своего комитета - более половины, депутат теряет месячное денежное обеспечение на осуществление депутатских полномочий (45 400 грн в 2021 г.).