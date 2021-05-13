Киевсовет проголосовал за передачу сквера Небесной сотни в коммунальную собственность

Киевский городской совет на заседании в четверг, 13 мая, принял решение об инициировании передачи из государственной в коммунальную собственность земельного участка под сквером Небесной сотни. Это нужно для передачи участка в постоянное пользование КО "Киевзеленстрой".

Об этом сообщается на сайте Киевгорсовета.

Земельный участок с кадастровым номером 8000000000:82:013:0021 площадью 0,2549 га находится в центре города на улице Михайловская, 24-26 и площади Михайловская.

Решение обязывает Киевскую городскую государственную администрацию принять меры по передаче земельного участка в собственность и разработать соответствующий проект землеустройства, запрещающий капитальную застройку.

"Киевзеленстрой" в свою очередь должен будет разработать проект реконструкции и обустройства сквера на этом участке и соседнем с ним.

Напомним, сквер Небесной Сотни обустроили на пустыре в 2014 году усилиями и на средства киевских активистов и местных жителей. 24 сентября 2015 года части этой территории был предоставлен официальный статус сквера. На стене дома, расположенного возле сквера, летом 2015-го нарисовали граффити с портретом Сергея Нигояна, первого из Небесной Сотни.

Земля под сквером разделена на несколько участков. Участок площадью 0,2549 га, за которую проголосовал Киевсовет, когда-то принадлежала ООО "Грин Плаза" и имеет целевое назначение "под застройку". С августа 2017 года по решению Верховного суда земля сквера Небесной сотни находится в государственной собственности.