Зеленский на встрече с Путиным хочет обсудить выполнение договоренностей в нормандском формате

"Принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы".

Президент Владимир Зеленский хочет обсудить с Владимиром Путиным состояние выполнения договоренностей, которые были достигнуты на последнем саммите "Нормандской четверки" в 2019 году.

Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, одной из главных тем потенциальной встречи Зеленского и Путина может быть детальный анализ состояния выполнения договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "четверки" в Париже.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне", - сказал Ермак в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Украина не намерена заменять Нормандский переговорный процесс двусторонними переговорами президентов Украины и РоSSии, но стремится использовать различные форматы и дипломатические возможности для завершения конфликта и установления мира на Донбассе. А этого невозможно достичь без участия в переговорах роSSийской стороны.

Ермак заверил, что Франция и Германия как участники нормандского формата поддерживают стремление Украины к активизации диалога.

"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива - абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В частности, это касается и вопроса о переговорах двух лидеров - Украины и РоSSии", - сказал Ермак.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" - "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является РоSSия. Это первое. А второе - если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

После этого он публично поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным.