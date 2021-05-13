Глава ВОЗ вакцинировался против ковида

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус вакцинировался против коронавируса в Университетской клинике Женевы.

Об этом он сообщил в Twitter .

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь", - написал Гебреесус.

Глава ВОЗ добавил, что для того, чтобы сделать вакцины доступными для всех, кто в них нуждается, правительства стран, производители и другие заинтересованные стороны должны взять на себя обязательство распределять и производить больше доз препаратов.

Он также поблагодарил медиков всего мира, которые работали в течение пандемии.

Фото: #twitter#.com/DrTedros

Напомним, ранее Гебреесус призвал страны G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19 среди богатых и бедных стран, утверждая, что это поможет преодолеть пандемию. Он отметил, что сегодня в мире введено около 1,25 миллиарда доз вакцин против COVID-19. Около 45% дозы вводятся в странах с высоким уровнем дохода, где живет 16% мирового населения.

В конце апреля в ВОЗ заявили, что надеются взять пандемию под контроль в течение ближайших месяцев.