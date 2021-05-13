Израиль продолжит антитеррористическую операцию "Страж стен" в Секторе Газа, - посол Украины

По словам премьера, она может продолжаться еще неделю или более.

В среду, 12 мая, члены военно-политического кабинета Израиля единогласно приняли решение о продлении операции в Секторе Газа и увеличении интенсивности нанесения ударов. О наземном вторжении речь пока не идет.

Об этом рассказал в комментарии LB.ua посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, еще перед заседанием премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что операция в Газе может продлиться еще неделю или даже больше.

Сегодня, 13 мая, из Сектора Газа был произведен мощный ракетный залп в направлении Гуш-Дана (большой Тель-Авив), округов Ха-Шфела и Ха-Шарон, г. Модиин и аэропорта им. Бен-Гуриона. Тревога звучала в Нижней Галилее. В городах Петах-Тиква и Ришон ле-Цион (округ Гуш-Дан) зафиксированы прямые попадания в жилые многоэтажные дома. В результате пострадали пять человек: четверо получили легкие ранения, а один - средней степени тяжести.

Посол отметил, что в приграничных с Газа районах постоянно подавались сигналы воздушной тревоги. А ЦАХАЛу удалось установить, откуда велись запуски, и уничтожить несколько группировок ракетчиков. В течение ночи были проведены удары по базе военно-морских сил ХАМАСа, в результате разрушены офис центрального банка и два штаба разведывательных подразделений.

К утру 13 мая был зафиксирован запуск примерно 130 ракет из сектора Газа в сторону израильской территории. 24 ракеты, по данным ЦАХАЛа, упали на территории сектора, а десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол". По оценкам, эффективность ПРО составила 90%.

Израильское управление аэропортов сообщило о временном закрытии аэропорта имени Бен-Гуриона для приема самолетов. Все рейсы перенаправляются на посадку в аэропорт Рамон (г. Эйлат). Вылеты из аэропорта Бен-Гурион продолжаются по расписанию. Ряд авиакомпаний уже отменили рейсы в Израиль на ближайшие дни. Также остановлена работа газодобывающей платформы "Тамар" на шельфе моря у города Ашкелон.

Корниенко напомнил, что с начала операции "Страж стен" из Газы в направлении Израиля было выпущено более 1500 снарядов. Погибли семь израильтян. Жертвами действий израильских военных в Газе стали 67 жителей сектора, 388 получили ранения.

По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", Израиль продолжает отклонять предложение посредников о перемирии. ХАМАС, в свою очередь, заявил, что готов к началу переговоров и даже не выдвигает предварительных требований.

Посол также отметил, что вечером в среду, 12 мая, в разных городах Израиля произошли нападения арабов на евреев и аналогичные действия со стороны активистов еврейских экстремистских организаций. Представители полиции заявили, что им удалось заблокировать попытку группы футбольных фанатов "Ла Фамилия", вооруженных холодным оружием, цепями и кастетами, маршем дойти из Бат Яма в Яффо, где хулиганы планировали напасть на местных арабов, которые уже их ожидали с огнестрельным оружием.

В Иерусалиме еврейскими националистами был избит арабский рабочий, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В городе Лод с 20:00 действует комендантский час.

Около полуночи пресс-служба полиции сообщила о задержании в различных городах Израиля 374 человек за участие в беспорядках.

Напомним, ранее президент США Джо Байден выразил поддержку законного права Израиля защищать себя.

Новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

В ночь с 9 на 10 мая состоялись митинги палестинцев против марша израильских националистов по случаю Дня Иерусалима. Во время них произошли столкновения с правоохранителями, затем из соображений безопасности для посещения закрыли Храмовую гору - священное место как для мусульман, так и для иудеев.

С понедельника более 1000 ракет пересекли территорию Израиля после запуска из Газы.