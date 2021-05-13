ВМС в этом году получат первый турецкий беспилотник Bayraktar

Комплекс будет применяться как в Черном, так и Азовском морях.

ВМС в этом году получат первый турецкий беспилотник Bayraktar
Bayraktar Ak?nc? на выставке Teknofest 2019
Фото: CeeGee /Wikipedia

Военно-морские силы Украины в этом году получат первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться в Черном и Азовском морях.

Об этом заявил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, передае “Укринформ”.

"Военно-морские силы, как и другие виды/рода войск Вооруженных сил, как и весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед. И в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и в Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты. В дальнейшем мы планируем закупать в интересах ВМС беспилотные противоминные системы, очень оптимальные и по цене, и по эффективности применения", - заявил Неижпапа.

Он подчеркнул, что в дальнейшем будет уделяться больше внимания беспилотным возможностям Военно-морских сил ВСУ.

В марте 2019 года Турция предоставила Украине ударный беспилотный комплекс "Брейкдар".

Соглашение о беспилотниках заключили в январе 2019 года государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкий Baykar Makina. Переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет.

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

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