Кличко назвал обыски в столичной власти давлением, связанным с введением исполкомов

Мэр города заявил, что такого не было даже во времена президентства Януковича.

Кличко назвал обыски в столичной власти давлением, связанным с введением исполкомов
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал серию обысков, которые на днях состоялись у представителей столичной власти и на коммунальных предприятиях. Сегодня утром с обыском ворвались к главному архитектору города Александру Свистунову, написал Кличко в Facebook.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!" - написал он.

Кличко считает, что "молниеносно и массово нашлись какие-то «дела», которые не выдерживают никакой правовой критики".

"На самом деле то, что происходит, - это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично! И скажу, с чем оно связано. Потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов - когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок!" - высказался Виталий Кличко.

Он считает, что эти действия одобрены на самом высоком государственном уровне.

"А тем, кто хочет меня, так сказать, «потренировать», скажу: я тренировался еще, когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме! И подчеркну, я убежден: такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания и оценки наших международных партнеров. Потому что о какой демократии и местном самоуправлении мы можем говорить?! Этот «сериальчик» не улучшает имидж Украины как европейского государства. Сценарий - непрофессиональный, надо корректировать", - подытожил глава города.

Напомним, что обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сегодня сообщила, что депутаты Киеврады совместно с экс-нардепом 7-8 созывов якобы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах.

Также главное управление Национальной полиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА, которых обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

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